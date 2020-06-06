Встреча Виктора Бабарико с инициативной группой проходит в Бресте. Смотрите фоточки

Источник материала: Виртуальный Брест

6 июня в 12:00 Виктор Бабарико встречается с членами инициативной группы в Бресте.





Мероприятие проводится в спорткомплексе «Лазурный» ул. 2-я Заводская, д. 3.





На встречу пришли и просто брестчане. Информация о встрече распространялась в соцсетях. На входе всем раздавали бахилы, у кого не было маски - давали бесплатно.





Собирают и подписи, в том числе за других кандидатов (за других - только на улице).





Смотрите первые фотографии с мероприятия.