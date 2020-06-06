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Встреча Виктора Бабарико с инициативной группой проходит в Бресте. Смотрите фоточки

06.06.2020 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

6 июня в 12:00 Виктор Бабарико встречается с членами инициативной группы в Бресте.

Встреча Виктора Бабарико с инициативной группой проходит в Бресте. Смотрите фоточки

Мероприятие проводится в спорткомплексе «Лазурный» ул. 2-я Заводская, д. 3.

Встреча Виктора Бабарико с инициативной группой проходит в Бресте. Смотрите фоточки

На встречу пришли и просто брестчане. Информация о встрече распространялась в соцсетях. На входе всем раздавали бахилы, у кого не было маски - давали бесплатно.

Встреча Виктора Бабарико с инициативной группой проходит в Бресте. Смотрите фоточки

Собирают и подписи, в том числе за других кандидатов (за других - только на улице).

Встреча Виктора Бабарико с инициативной группой проходит в Бресте. Смотрите фоточки

Смотрите первые фотографии с мероприятия.

 
Теги: Брест
 
 
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  6 июня в 12:00 Виктор Бабарико встречается с членами инициативной группы в Бресте. Мероприятие проводится в спорткомплексе «Лазурный» ул. 2-я Заводская, д. 3. На...
 
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