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Встреча Виктора Бабарико с инициативной группой проходит в Бресте. Смотрите фоточки
06.06.2020 12:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
6 июня в 12:00 Виктор Бабарико встречается с членами инициативной группы в Бресте.
Мероприятие проводится в спорткомплексе «Лазурный» ул. 2-я Заводская, д. 3.
На встречу пришли и просто брестчане. Информация о встрече распространялась в соцсетях. На входе всем раздавали бахилы, у кого не было маски - давали бесплатно.
Собирают и подписи, в том числе за других кандидатов (за других - только на улице).
Смотрите первые фотографии с мероприятия.
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6 июня в 12:00 Виктор Бабарико встречается с членами инициативной группы в Бресте. Мероприятие проводится в спорткомплексе «Лазурный» ул. 2-я Заводская, д. 3. На...
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