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А говорили, не будет. Программа мероприятий на День города-2020 в Бресте (28 июля и 1-2 августа)
26.07.2020 12:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, посвященная 76-й годовщине освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков.
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, посвященная 76-й годовщине освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков. 28 июля 2020 г. Площадь Свободы 12.00 Возложение...
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