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А говорили, не будет. Программа мероприятий на День города-2020 в Бресте (28 июля и 1-2 августа)

26.07.2020 12:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, посвященная 76-й годовщине освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков.

А говорили, не будет. Программа мероприятий на День города-2020 в Бресте (28 июля и 1-2 августа)

28 июля 2020 г.

Площадь Свободы

12.00

Возложение цветов к памятнику «Освобождение»

Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»

13.00

Возложение цветов к Вечному огню

ГУО СШ №24 (ул. Ленинградская, 11)

16.00

Открытие поля для мини-футбола

Улица Советская

Площадка у фонтана

17.00

«Мелодия воды» – включение музыкального фонтана

Площадка возле филиала РУП «Белтелеком» ( ул.Советская, 33)

18.00

«Память сердца» – праздничный концерт Брестского городского духового оркестра

1 августа 2020 г.

Улица Советская

Музыкальная площадка

16.00

«Поющий Брест» – концерт творческих коллективов и исполнителей города Бреста

Площадка возле филиала РУП «Белтелеком» ( ул.Советская, 33)

19.00

«Брестский вальс» – праздничный концерт Брестского городского духового оркестра

Парк культуры и отдыха

Театр эстрады

15.00

Концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей города Бреста

17.00

«Память сильнее времени» – праздничный концерт 

Аллеи возле Театра эстрады

13.00

Праздник книги «Читающий бульвар» «Жить и помнить»

14.00

«И тем горды, что мы – брестчане!» – выставка Музея истории города Бреста

14.00

«Мы для победы ничего не пожалели» – выставка Брестского областного краеведческого музея

Площадка за Театром эстрады

19.00

Фестиваль красок, мыльных пузырей и водных фонариков

Площадка на стоянке для автомобилей

16.00

Выставка ретроавтомобилей

 

  

1-2 августа 2020 г.

Улица Гоголя (от улицы Советской до улицы Карбышева)

10.00

Ярмарка ремесленников

 

  

2 августа 2020 г.

Микрорайон «Южный», ул. Жукова, 15, стадион 38- й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады

10.00

День десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь

Улица Советская 

Музыкальная площадка

17.00

Концертная программа школы «X – STAR»

Парк культуры и отдыха

Театр эстрады

16.00,

18.00

Концертные программы учреждения культуры

«Театр танца «Фантазия»

 
Теги: Брест
 
 
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  ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, посвященная 76-й годовщине освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков. 28 июля 2020 г. Площадь Свободы 12.00 Возложение...
 
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