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В Беларуси приняты все меры для продовольственной безопасности - Крупко

29.07.2020 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси приняты все необходимые меры для обеспечения продовольственной безопасности. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко на совещании в формате видеоконференции на площадке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

В Беларуси приняты все меры для продовольственной безопасности - Крупко

Главы аграрных ведомств Беларуси, Румынии и Молдовы вместе с ФАО обсудили влияние COVID-19 на агропромышленное производство и торговлю. По словам Ивана Крупко, государственная аграрная политика и принимаемые в Беларуси меры реагирования позволяют учитывать изменения на рынке продовольствия как внутри страны, так и за ее пределами. Это подтверждают итоги внешней торговли в январе - мае 2020 года. Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания составил $2,2 млрд и вырос на 4,4%. Экспорт включает практически все категории товаров, начиная от мясо-молочной группы, заканчивая напитками и кондитерскими изделиями.

Как отметил министр, в этом году в Беларуси сохраняется положительная динамика по производству продукции сельского хозяйства, обеспечению внутреннего рынка и развитию торговли. За январь - июнь 2020 года темп производства продукции сельского хозяйства составил 103,7%. Производство молока увеличилось к показателю января - июня 2019 года на 6%, скота и птицы - на 5,7%. Рост производства сырья обусловил положительную динамику в переработке и выпуске готовых продуктов питания. Так, в первом полугодии темп роста производства продуктов питания, напитков в сопоставимых ценах сложился на уровне 104,4% к аналогичному периоду прошлого года.

В Беларуси приняты все меры для продовольственной безопасности - Крупко

Фото Минсельхозпрода

По информации ФАО, COVID-19 серьезно повлиял на сельскохозяйственный сектор в мире, часто приводя к ограничению доступа к необходимым производственным и финансовым ресурсам. Пандемия оказала воздействие на гостиничный, ресторанный бизнес и общественное питание, а также привела к ограничениям в сфере транспорта, повышению цен на производственные ресурсы, снижению ликвидности для фермеров, перерабатывающих предприятий и торговых компаний.

"Мы являемся свидетелями многочисленных кризисных ситуаций в сферах экономики, окружающей среды и здоровья человека. Страны четко осознают, что сотрудничество, обмен лучшими практиками и информацией могут открыть новые возможности для решения этих проблем. ФАО обладает 75-летним опытом в этой сфере, и мы твердо уверены в мощной каталитической силе совместных действий", - сказал заместитель генерального директора ФАО и региональный представитель по Европе и Центральной Азии Владимир Рахманин.

В заседании также участвовали представители Европейского банка реконструкции и развития и Международного фонда сельскохозяйственного развития, которые подтвердили намерение поддерживать аграрный сектор в сложившейся ситуации.

Беларусь присоединилась к ФАО в 2005 году. Важными приоритетами сотрудничества являются развитие сельского и лесного хозяйства и управление природными ресурсами, способствующие развитию сельских районов.

 
 
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  В Беларуси приняты все необходимые меры для обеспечения продовольственной безопасности. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван...
 
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