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Что происходит на улице К.Маркса, по которой сегодня досрочно "пошли" троллейбусы

07.08.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Не поверите - всё хорошо, они "идут". Правда, как оказалось, заасфальтировали не всю улицу, а только участки, которые поломали, но вроде неплохо, без нареканий.

Что происходит на улице К.Маркса, по которой сегодня досрочно "пошли" троллейбусы

Что происходит на улице К.Маркса, по которой сегодня досрочно "пошли" троллейбусы

Что происходит на улице К.Маркса, по которой сегодня досрочно "пошли" троллейбусы

Что происходит на улице К.Маркса, по которой сегодня досрочно "пошли" троллейбусы

Что происходит на улице К.Маркса, по которой сегодня досрочно "пошли" троллейбусы

Что происходит на улице К.Маркса, по которой сегодня досрочно "пошли" троллейбусы

Что происходит на улице К.Маркса, по которой сегодня досрочно "пошли" троллейбусы

Та самая бывшая "дыра", с которой всё и началось. Теперь можно забыть, как страшный сон.

Что происходит на улице К.Маркса, по которой сегодня досрочно "пошли" троллейбусы

Что происходит на улице К.Маркса, по которой сегодня досрочно "пошли" троллейбусы

Что происходит на улице К.Маркса, по которой сегодня досрочно "пошли" троллейбусы

Что происходит на улице К.Маркса, по которой сегодня досрочно "пошли" троллейбусы

Что происходит на улице К.Маркса, по которой сегодня досрочно "пошли" троллейбусы

Констатируем - движение открыто без ограничений, можно ехать!

 
 
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  Не поверите - всё хорошо, они "идут". Правда, как оказалось, заасфальтировали не всю улицу, а только участки, которые поломали, но вроде неплохо, без нареканий. ...
 
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