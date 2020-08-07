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Что происходит на улице К.Маркса, по которой сегодня досрочно "пошли" троллейбусы
07.08.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Не поверите - всё хорошо, они "идут". Правда, как оказалось, заасфальтировали не всю улицу, а только участки, которые поломали, но вроде неплохо, без нареканий.
Та самая бывшая "дыра", с которой всё и началось. Теперь можно забыть, как страшный сон.
Констатируем - движение открыто без ограничений, можно ехать!
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