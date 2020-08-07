Источник материала: Виртуальный Брест

Не поверите - всё хорошо, они "идут". Правда, как оказалось, заасфальтировали не всю улицу, а только участки, которые поломали, но вроде неплохо, без нареканий.





























Та самая бывшая "дыра", с которой всё и началось. Теперь можно забыть, как страшный сон.





















Констатируем - движение открыто без ограничений, можно ехать!