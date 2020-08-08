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Александра Саснович завершила выступление на турнире в Палермо
Источник материала: ОНТ
Александра Саснович завершила выступление на турнире в итальянском Палермо с призовым фондом в $200 тыс.
В четвертьфинале Александра Саснович в двух партиях уступила Петре Мартич со счётом 6:7, 6:7. Матч продолжался 2 часа и 20 минут. Для нашей теннисистки это был первый серьезный турнир после длительной паузы.
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Александра Саснович завершила выступление на турнире в итальянском Палермо с призовым фондом в $200 тыс. В четвертьфинале Александра Саснович в двух партиях...
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