Александра Саснович завершила выступление на турнире в Палермо

Источник материала: ОНТ

Александра Саснович завершила выступление на турнире в итальянском Палермо с призовым фондом в $200 тыс.

В четвертьфинале Александра Саснович в двух партиях уступила Петре Мартич со счётом 6:7, 6:7. Матч продолжался 2 часа и 20 минут. Для нашей теннисистки это был первый серьезный турнир после длительной паузы.

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