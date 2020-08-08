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Три поколения Джаггеров на одном снимке. Семейное фото вокалиста The Rolling Stones

08.08.2020 17:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Дочь Мика Джаггера показала семейное фото. Ювелир и фотомодель опубликовала совместный снимок на своей странице в Instagram.

Джейд Джаггер воспользовалась тёплой погодой и захотела отдохнуть в деревне Боскасл с 28-летней дочкой Ассизи, 6-летним сыном Рэем и двумя внучками. Встреча прошла весело, семья сходила в ресторан.

Три поколения Джаггеров на одном снимке. Семейное фото вокалиста The Rolling Stones
Фото: instagram.com/jadejezebeljagger 

Но поклонников заинтересовало не это. Пользователи соцсетей отметили, что не так часто видят на фотографии сразу три поколения. Кроме того, 6-летний сын Джейд является ровесником её 6-летней внучки Эзры.

Напомним, Мик Джаггер – британский рок-музыкант, который прославился в составе группы The Rolling Stones. У Джаггера 8 детей, 5 внуков и две правнучки.

Кстати, восьмой ребёнок у Мика родился в 2016 году, когда музыканту было уже 73 года. Матерью мальчика стала 29-летняя балерина – здесь подробнее.

Люди в материале: Мик Джаггер, Джейд Джаггер, Ассизи Джексон, Mick Jagger, Jade Jagger, Assisi Jackson

 
 
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Дочь Мика Джаггера показала семейное фото. Ювелир и фотомодель опубликовала совместный снимок на своей странице в Instagram. Джейд Джаггер воспользовалась тёплой...
 
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