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Они убирают хлеб: аграрии трудятся без выходных

08.08.2020 22:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Они убирают хлеб: аграрии трудятся без выходных

В некоторых районах жатва близится к завершению, в остальных – работа в самом разгаре. Даже несмотря на важность момента, незримо присутствует соревновательный дух – кто быстрее, кто лучше, комбайнеры ставят рекорды. Всё на пользу дела – нельзя упустить ни момент, ни погоду. А каравай тем временем растёт. Уже свыше пяти миллионов тонн.

Первый экипаж-двухтысячник во всей Витебской области – сегодня для аграриев это, если хотите, сродни званию чемпиона «Формулы-1». Только соревноваться приходится, скорее, с собой «вчерашним» – и бить свои же рекорды. Азарт и скорость – такое важно и в полях. Комбайнеру – всего 28 лет, помощнику – 24. Молодежная агросборная сельхозпредприятия «Заозерье» по намолоту опережает опытных коллег. Да что там – вытягивает в гонке уборочной всю область. Уже больше 35% площадей в Витебском регионе убрано.  

Валерий Нерозя, начальник управления земледелия, растениеводства и кормопроизводства Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома: «Лидеры по темпу уборки Поставский, Миорский и Чашникский районы, где убрано уже около 40%. По валовому сбору лидером является Оршанский район, 50 тыс. тонн зерна намолочено и средняя урожайность более 44 центнера». 

Север страны позже остальных стартовал, но и здесь знают, когда и где поднажать – вслед за Брестской, Гродненской и Минской областями (эти три региона уже преодолели отметку в миллион тонн) сельхозпредприятия Витебской не намерены сходить с дистанции. Почти полмиллиона дали – миллион в уме. В полях – свыше тысячи комбайнов. Это более чем достаточно – главное, как сегодня отметил Президент, бережно эксплуатировать, тогда и прослужат дольше, и в нужный момент не подведут. 

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: «Сегодня техника и зерносушилки в хозяйствах – все готово, работает в полном штатном режиме, средняя готовность техники, которая работает, готовность 95-97%. Поэтому мы в день 310 -350 тысяч тонн зерна намолачиваем ежедневно».

Каждую свободную минуту лишний раз проверить, исправен ли комбайн. Хотя механизатор Василий Малевич знает, кажется, каждый винтик, все-таки без малого 20 лет вместе. Вот тебе и пример техники «с гарантией на века» при грамотном подходе. На жатве это главный друг и помощник, без него хлеб не уберешь. Для самого же – жатва под номером 37. И хоть в лидеры уже не рвётся – уступает молодежи, но уходить из профессии не намерен. Нужно успеть поскорее собрать каждый колосок.         

Василий Малевич, механизатор сельхозпредприятия «Прогресс-Вертелишки»: «Нравится, так и остался работать. А куда идти? Только здесь. Я люблю землю. Те года, да слабенькие были, там засуха была, урожайности не было. Ну в этом году нормально, погода позволяет, бог дает нам влагу. Ну и зерно наливается».

С севера-запада на восток. В Могилевской области убрали больше 45% площадей. Урожай достойный ещё и потому, что все грамотно просчитали с осени: посеяли больше озимых зерновых – ведь хорошо идут. И здесь есть свои рекордсмены – семейный дуэт Макаренко из агрокомбината «Заря». За ними – первая тысяча тонн зерна. Но, как говорится, «фишка» в другом: Дмитрий – учитель физкультуры, Ольга – библиотекарь. И для неё нынешняя уборочная – первый «заход в поле». И, похоже, отпуска – колоритнее и урожайнее – не придумаешь. 

Ольга Макаренко, комбайнер агрокомбината «Заря»: «Поля у нас красивые, вокруг много зверей, которые выходят в поле даже неожиданно. Пару дней назад выходили и косули, и лоси, вокруг много стай аистов, кружат. Природа у нас очень замечательная».

Дмитрий Макаренко, старший комбайнер агрокомбината «Заря»: «Урожайность хорошая. Не хуже, чем в прошлом году, а может даже и лучше по созреванию зерна: как оно созрело, как оно готово. Ну и по намолоту, с учетом прошлого года, не меньше намолачиваем».

При хорошей погоде хлеб с полей в Могилевской области уберут уже на следующей неделе. Здесь все прекрасно понимают, в уборочный сезон и один день год кормит. О том, что земля – живой организм, аграрии тоже понимают лучше других. К этому дню уже намолотили больше пяти миллионов тонн зерна – и жатва перешагнула экватор. Уже понятно, без хлеба не останемся. Но хотелось, чтобы про запас – в этом же и суть продовольственной безопасности. К тому же, впереди море уборки: кукуруза, свёкла, картофель и травы. Убирать ещё долго без выходных и праздников. А там и плоды пожинать будем, не переживая, где взять и чего на стол поставить. 

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Теги: Витебск
 
 
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В некоторых районах жатва близится к завершению, в остальных – работа в самом разгаре. Даже несмотря на важность момента, незримо присутствует соревновательный...
 
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