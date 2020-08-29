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Защитник Степан Фальковский подписал с минским «Динамо» соглашение на год

29.08.2020 17:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Защитник Степан Фальковский подписал с минским «Динамо» соглашение на год

Сегодня стало известно, что защитник Степан Фальковский подписал с минским «Динамо» соглашение на год.

Ранее у 23-летнего игрока был просмотровый контракт. Фальковский был выбран «Калгари» в седьмом раунде драфта НХЛ в 2016 году. В минувшем сезоне защитник выступал в североамериканской Хоккейной лиге Восточного побережья, в 46 матчах набрал 41 очко (15 голов и 26 результативных передач).

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Сегодня стало известно, что защитник Степан Фальковский подписал с минским «Динамо» соглашение на год. Ранее у 23-летнего игрока был просмотровый контракт....
 
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