Источник материала: ОНТ

Сегодня стало известно, что защитник Степан Фальковский подписал с минским «Динамо» соглашение на год.

Ранее у 23-летнего игрока был просмотровый контракт. Фальковский был выбран «Калгари» в седьмом раунде драфта НХЛ в 2016 году. В минувшем сезоне защитник выступал в североамериканской Хоккейной лиге Восточного побережья, в 46 матчах набрал 41 очко (15 голов и 26 результативных передач).

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