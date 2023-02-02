Головченко в Нижнем Новгороде ознакомился с линейкой машин ГАЗ и побывал на производстве судов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Нижнем Новгороде с рабочим визитом находится белорусский премьер-министр . Роман Головченко обсудил совместные проекты в сфере промышленной кооперации, экспорт и импортозамещение.



Он посетил одно из крупнейших предприятий региона, где ознакомился с новой линейкой автомобилей ГАЗ: это микроавтобусы для перевозки пассажиров, а также кареты скорой помощи. Побывал белорусский премьер и на производстве судов. Беларусь не имеет выход к морю, однако интерес и потенциал в сотрудничестве есть.



«Говорили по очень широкому спектру вопросов. Тем более что Беларусь умеет хорошо делать приборы, имеет развитое машиностроение. Тем для кооперации много. Я абсолютно убежден, что будут сформированы некие рабочие группы. Думаю, что губернатор сделает это на федеральном уровне. Чтобы работа сфокусировалась по конкретным направлениям, по тем темам, где мы будем видеть наибольший взаимный интерес», – отметил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

В Нижнем Новгороде Роман Головченко примет участие в бизнес-форуме деловых кругов Беларуси и российского региона.