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Головченко в Нижнем Новгороде ознакомился с линейкой машин ГАЗ и побывал на производстве судов
02.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Нижнем Новгороде Роман Головченко примет участие в бизнес-форуме деловых кругов Беларуси и российского региона.
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