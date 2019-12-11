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Дело медиков. Директор «Белмедтехники» (у него нашли 620 тысяч долларов) заключил досудебное соглашение
12.12.2019 16:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Минском городском суде началось предварительное судебное заседание по очередному «делу медиков» — и практически сразу же процесс закрыли. На этот раз фигурантами стали шесть человек, среди них — директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак, у которого при обыске в гараже нашли более 620 тысяч долларов.
Сейчас в Минском городском суде рассматривают сразу два уголовных дела, касающихся коррупции в медицине. Одно из них слушается четыре месяца и накануне государственные обвинители запросили сроки для 20 обвиняемых (
«К слову, при обыске в его гараже в тайнике обнаружено
Вместе с директором предприятия «Белмедтехника» за получение взяток также будут судить начальника отдела реализации «Белмедтехника» Кирилла Кастрицкого (ч.1 и ч.2 ст. 430 УК).
Еще четверо фигурантов — это представители бизнеса, которые, по версии следствия, давали взятки. Например, бывший директор «Медисферы» Борис Ранчинский до сегодняшнего дня появлялся на других процессах по «делу медиков» в качестве свидетеля.
— На моем месте мог быть любой. Когда в июне пошли задержания, такое ощущение, что включился печатный станок, пошли оплаты и без задержек.
Борис Ранчинский был задержан летом 2018 года и вскоре отпущен на свободу. После явки с повинной его освободили от уголовной ответственности, но не по всем эпизодам. В нынешнем уголовном деле — он обвиняемый.
Сегодня в зале суда из 6 обвиняемых присутствует только двое: Александр Шарак находится в железной клетке, а на первой скамье — Борис Ранчинский, он не под стражей. Как прозвучало в суде, недавно Шараку исполнилось 45 лет, женат, воспитывает двоих детей. Его интересы представляет адвокат Людмила Палочкина.
Чуть позже становится понятно, почему фигурантов только двое: они заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.
— Считаю, я его выполнил. Вину признаю и раскаиваюсь, — говорит Александр Шарак.
В августе 2018 он обратился к генеральному прокурору с просьбой о досудебном соглашении. И оно было заключено на определенных условиях: Шарак должен правдиво и в полном объеме рассказать о совершенном преступлении, изобличить других участников, сообщить об имуществе и уплатить преступный доход.
Аналогичное заявление написал Борис Ранчинский.
— Заключалось добровольно, адвокат присутствовал, — сообщил Ранчинский.
В материалах уголовного дела указано: соглашение Шараком и Ранчинским выполнено в полном объеме и к ним могут быть применены ст. 69 УК (Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств) и ст. 66 УК (Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии). На что тогда могут рассчитывать фигуранты? Срок или размер наказания не может превышать половины максимального срока или размера избранного судом вида основного наказания.
За получение взятки в особо крупном размере Александру Шараку грозит от 5 до 15 лет лишения свободы. Если к нему будет применена ст. 69 УК, его не смогут приговорить к сроку большему, чем 7,5 лет.
О самом обвинении пока в суде не идет речи, неизвестно, какую взятку и за что получил Александр Шарак. Не оглашается также, сколько денег передал Борис Ранчинский.
Суд удалился в совещательную комнату — и принял решение далее слушать дело в закрытом процессе.
Судья Елена Шилько огласила:
— В связи с тем, что в материалах уголовного дела есть информация ограниченного распространения и документы, содержащие коммерческую тайну, суд будет проходить в закрытом режиме.
Дата основного разбирательства назначена на 13 января.
Кроме участников процесса, никого в зал не пустят, узнать подробности дела будет невозможно.
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Дело медиков. Директор «Белмедтехники» (у него нашли 620 тысяч долларов) заключил досудебное соглашение
Сегодня в Минском городском суде началось предварительное судебное заседание по очередному «делу медиков».
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