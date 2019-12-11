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Дело медиков. Директор «Белмедтехники» (у него нашли 620 тысяч долларов) заключил досудебное соглашение

12.12.2019 16:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минском городском суде началось предварительное судебное заседание по очередному «делу медиков» — и практически сразу же процесс закрыли. На этот раз фигурантами стали шесть человек, среди них — директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак, у которого при обыске в гараже нашли более 620 тысяч долларов.


Сейчас в Минском городском суде рассматривают сразу два уголовных дела, касающихся коррупции в медицине. Одно из них слушается четыре месяца и накануне государственные обвинители запросили сроки для 20 обвиняемых (от штрафа до 7 лет лишения свободы). Рассмотрение второго уголовного дела только начинается. На этот раз перед судом предстанут шесть человек. Директору предприятия «Белмедтехника» Александру Шараку вменяют ч.3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере). Он был задержан летом 2018 года.

«К слову, при обыске в его гараже в тайнике обнаружено более $ 620 тыс. в эквиваленте», — заявлял тогда председатель КГБ Валерий Вакульчик.

Вместе с директором предприятия «Белмедтехника» за получение взяток также будут судить начальника отдела реализации «Белмедтехника» Кирилла Кастрицкого (ч.1 и ч.2 ст. 430 УК).

Еще четверо фигурантов — это представители бизнеса, которые, по версии следствия, давали взятки. Например, бывший директор «Медисферы» Борис Ранчинский до сегодняшнего дня появлялся на других процессах по «делу медиков» в качестве свидетеля.

— На моем месте мог быть любой. Когда в июне пошли задержания, такое ощущение, что включился печатный станок, пошли оплаты и без задержек. Система создала систему внутри, чтобы я ходил с протянутой рукой, чтобы Белецкий просил. Так что случилось за это время? Бюджет остался таким же. В Минздраве не обращали раньше внимания на это, очень удобная позиция, — выступал в феврале 2019 года Борис Ранчинский, когда судили известного врача, ученого, академика Александра Белецкого. Последнего приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима.

Борис Ранчинский был задержан летом 2018 года и вскоре отпущен на свободу. После явки с повинной его освободили от уголовной ответственности, но не по всем эпизодам. В нынешнем уголовном деле — он обвиняемый.

Сегодня в зале суда из 6 обвиняемых присутствует только двое: Александр Шарак находится в железной клетке, а на первой скамье — Борис Ранчинский, он не под стражей. Как прозвучало в суде, недавно Шараку исполнилось 45 лет, женат, воспитывает двоих детей. Его интересы представляет адвокат Людмила Палочкина.


Александр Шарак и адвокат Людмила Палочкина. Фото: Катерина Борисевич, TUT.BY

Чуть позже становится понятно, почему фигурантов только двое: они заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

— Считаю, я его выполнил. Вину признаю и раскаиваюсь, — говорит Александр Шарак.

В августе 2018 он обратился к генеральному прокурору с просьбой о досудебном соглашении. И оно было заключено на определенных условиях: Шарак должен правдиво и в полном объеме рассказать о совершенном преступлении, изобличить других участников, сообщить об имуществе и уплатить преступный доход.

Аналогичное заявление написал Борис Ранчинский.

— Заключалось добровольно, адвокат присутствовал, — сообщил Ранчинский.

В материалах уголовного дела указано: соглашение Шараком и Ранчинским выполнено в полном объеме и к ним могут быть применены ст. 69 УК (Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств) и ст. 66 УК (Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии). На что тогда могут рассчитывать фигуранты? Срок или размер наказания не может превышать половины максимального срока или размера избранного судом вида основного наказания.

За получение взятки в особо крупном размере Александру Шараку грозит от 5 до 15 лет лишения свободы. Если к нему будет применена ст. 69 УК, его не смогут приговорить к сроку большему, чем 7,5 лет.

О самом обвинении пока в суде не идет речи, неизвестно, какую взятку и за что получил Александр Шарак. Не оглашается также, сколько денег передал Борис Ранчинский.

Суд удалился в совещательную комнату — и принял решение далее слушать дело в закрытом процессе.

Судья Елена Шилько огласила:

— В связи с тем, что в материалах уголовного дела есть информация ограниченного распространения и документы, содержащие коммерческую тайну, суд будет проходить в закрытом режиме.

Дата основного разбирательства назначена на 13 января.

Кроме участников процесса, никого в зал не пустят, узнать подробности дела будет невозможно.

 
 
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Сегодня в Минском городском суде началось предварительное судебное заседание по очередному «делу медиков».
 
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