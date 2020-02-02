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Пинский район: курс – на инновации

02.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В агропромышленный комплекс района входит ряд перерабатывающих компаний: ОАО «Пинский винодельческий завод», унитарное предприятие «Пинский кооппром». Непищевая промышленность представлена ОАО «Пинский мехтранс», КУМПП ЖКХ «Пинское районное ЖКХ» и тремя компаниями, интегрированными ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев».

Пинский район: курс – на инновации

Новый цех в Молотковичской вспомогательной школе-интернате.

Это филиал «Городищенская мебельная фабрика» и производственные унитарные предприятия «Масс Мебеленд», «Фабрика матрацев». Мебельный кластер ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» генерирует более 50% от общего объема промпроизводства района и, соответственно, львиную долю выручки в этом секторе.

Важно подчеркнуть, что в общем объеме промышленного производства Пинского района постепенно возрастает доля инновационной продукции.

Свой вклад в промышленную мозаику вносят предприятия, цехи и мастерские, организованные субъектами предпринимательства. В настоящее время на Пинщине зарегистрировано свыше 350 субъектов предпринимательства и 700 индивидуальных предпринимателей. Ими создаются новые рабочие места. В 2019 году численность занятых в малом предпринимательстве составила 4 406 человек, или 29,7% от общей численности занятых в экономике района.

На предприятиях выпускаются мебель, столярные изделия, медицинское оборудование, зеркала и пескоструйные стекла, поролоновые изделия, швейные изделия, пружинные блоки, доильные установки, вентиляционное оборудование для животноводческих помещений, запасные части к тракторам, окна ПВХ, изделия из поликарбоната и тканей, каркасно-тентовые здания и сооружения и многое другое. Есть производственные участки по изготовлению сборных железобетонных изделий и конструкций.


Пинский район: курс – на инновации

STEM-класс в средней школе аг. Валище.

В районе созданы условия для привлечения инвесторов. Расширяется международное социальное партнерство. Так, совместно с Украиной реализован проект по теме «Трансграничные водные инспекторы: на пути к совместному мониторингу и развитию водных ресурсов бассейна реки Припять» на общую сумму 278 тысяч евро. С Союзом сельских гмин Подляского воеводства Польши реализуется проект: «Создание специальных предприятий для людей с ограниченными возможностями в Беларуси». Речь идет о сданном в эксплуатацию цехе по производству мебели в Молотковичской вспомогательной школе-интернате, где имеют возможность трудоустроиться выпускники школы. Общая сумма иностранной безвозмездной помощи на эти цели уже превысила 0,5 миллиона долларов США. Новацией для Пинского района в 2019 году стало открытие совместно с резидентом Парка высоких технологий ООО «Изибрэйн» ресурсного центра робототехники и 3D моделирования (STEM-класс) в Валищенской средней школе.

В 2018 году на территории молочно-товарной фермы № 2 ОАО «Парохонское» построено предприятие для производства экологически чистой энергии – ЗАО «Парохонское Биогаз».


Пинский район: курс – на инновации

Биогазовая электростанция в «Парохонске»

Обществом с ограниченной ответственностью «ДжиКейИнтернешнл Пинск» начата реализация крупного инвестиционного проекта по производству шампиньонов в д. Березовичи. Его исполнение даст дополнительные возможности для выполнения ключевых показателей во внешней торговле, иностранных инвестициях, создании новых рабочих мест. Ставка также делается и на другие частные предприятия. Расширяется ассортимент отгружаемой на экспорт продукции завода «Белмединструменты» и ООО «Латв-БелФрутс», которое занимается вялением клюквы, айвы и других культур.

 
 
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