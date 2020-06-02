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Салют в Витебске 3 Июля обойдется, как и фейерверк 9 Мая, в 3 тысячи долларов
02.06.2020 14:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Салют на День независимости в Витебске обойдется в 7 тысяч рублей — столько же стоил и фейерверк на День Победы. Такой заказ
Салют состоится на площади Победы в 23 часа 3 июля. По условиям закупки он должен длиться не менее 7 минут.
Ориентировочная стоимость фейерверка — 7000 рублей. Заплатят за него из городского бюджета.
Напомним, музыкальный пиротехнический фейерверк продолжительностью 6 минут на День Победы в Витебске также
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Салют состоится на площади Победы в 23 часа 3 июля. По условиям закупки он должен длиться не менее 7 минут.
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