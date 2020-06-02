Салют в Витебске 3 Июля обойдется, как и фейерверк 9 Мая, в 3 тысячи долларов

Источник материала: Tut.by

Салют на День независимости в Витебске обойдется в 7 тысяч рублей — столько же стоил и фейерверк на День Победы. Такой заказ размещен на электронной торговой площадке Национального центра маркетинга.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Салют состоится на площади Победы в 23 часа 3 июля. По условиям закупки он должен длиться не менее 7 минут.

Ориентировочная стоимость фейерверка — 7000 рублей. Заплатят за него из городского бюджета.

Напомним, музыкальный пиротехнический фейерверк продолжительностью 6 минут на День Победы в Витебске также стоил 7 тысяч рублей. Рассчитывались за него тогда деньгами из бюджета.