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Салют в Витебске 3 Июля обойдется, как и фейерверк 9 Мая, в 3 тысячи долларов

02.06.2020 14:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Салют на День независимости в Витебске обойдется в 7 тысяч рублей — столько же стоил и фейерверк на День Победы. Такой заказ размещен на электронной торговой площадке Национального центра маркетинга.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Салют состоится на площади Победы в 23 часа 3 июля. По условиям закупки он должен длиться не менее 7 минут.

Ориентировочная стоимость фейерверка — 7000 рублей. Заплатят за него из городского бюджета.

Напомним, музыкальный пиротехнический фейерверк продолжительностью 6 минут на День Победы в Витебске также стоил 7 тысяч рублей. Рассчитывались за него тогда деньгами из бюджета.

 
Теги: Витебск
 
 
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Салют состоится на площади Победы в 23 часа 3 июля. По условиям закупки он должен длиться не менее 7 минут.
 
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