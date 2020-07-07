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Традиции создания кукол сохраняют в Скирмантове
07.07.2020 16:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСчиталось, что на Купалье вся вода очищает. Девушки делали маленьких кукол, которых вместе с венками пускали на воду. Все плохое должно было уйти. В Скирмантовском доме культуры Дзержинского района учат создавать таких кукол. Мастер-класс для самых маленьких проводит известный в этих краях мастер-кукольник Людмила Ломако.
Здесь рождаются различные куклы: от оберегов до более сложных, которые трансформируются в другие образы. А всех объединяет сохранение семейных ценностей.
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Считалось, что на Купалье вся вода очищает. Девушки делали маленьких кукол, которых вместе с венками пускали на воду. Все плохое должно было уйти. В Скирмантовском...
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