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Традиции создания кукол сохраняют в Скирмантове

07.07.2020 16:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Считалось, что на Купалье вся вода  очищает. Девушки делали маленьких кукол, которых вместе с венками пускали на воду. Все плохое должно было уйти. В Скирмантовском доме культуры Дзержинского района учат создавать таких кукол. Мастер-класс для самых маленьких проводит известный в этих краях мастер-кукольник Людмила Ломако.

Здесь рождаются  различные куклы: от оберегов до более сложных, которые трансформируются в другие образы. А всех объединяет сохранение семейных ценностей.

 
 
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Считалось, что на Купалье вся вода  очищает. Девушки делали маленьких кукол, которых вместе с венками пускали на воду. Все плохое должно было уйти. В Скирмантовском...
 
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