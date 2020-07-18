Пинский райисполком определил участки для туристических стоянок в заказнике «Средняя Припять»

Источник материала: Полесская правда



Согласно закону «Об особо охраняемых природных территориях» на территории заказника республиканского значения «Средняя Припять» запрещена установка палаток и палаточных городков. Но есть один нюанс. Местные власти имеют право определить места для туристических стоянок. Пинский райисполком принял решение, что палатки в заказнике «Средняя Припять» можно размещать на семи участках.

ПЕРЕЧЕНЬ

мест, предназначенных для размещения отдельных палаток и палаточных городков, туристских стоянок на территории республиканского ландшафтного заказника «Средняя Припять»

№ п/п Местонахождение, географические координаты установки информационного знака 1. Левое побережье реки Ясельды вниз по течению, от точки вблизи моста на автомобильной дороге Р-8 Лунинец – Пинск с координатами 52º10’08,7» северной широты и 26º14’24,2» восточной долготы до точки вблизи территории гидроузла № 11 «Качановичи» республиканского унитарного эксплуатационно-строительного предприятия «Днепро-Бугский водный путь» с координатами 52º07’04,0» северной широты и 26º26’45,4» восточной долготы 2. Правое побережье реки Ясельды вниз по течению, от точки вблизи моста на автомобильной дороге Р-8 Лунинец – Пинск с координатами 52º07’04,0» северной широты и 26º26’45,4» восточной долготы до точки вблизи территории гидроузла № 11 «Качановичи» республиканского унитарного эксплуатационно-строительного предприятия «Днепро-Бугский водный путь» с координатами 52º07’05,7» северной широты и 26º26’43,4» восточной долготы 3. Правое побережье реки Припять вниз по течению, от точки вблизи садоводческого товарищества «Речник» с координатами 52º06’47,0» северной широты и 26º18’11,8» восточной долготы до точки вблизи деревни Березцы Парохонского сельсовета с координатами 52º07’30,4» северной широты и 26º39’24,4» восточной долготы 4. Левое побережье реки Припять вниз по течению от точки вблизи деревни Кривичи Городищенского сельсовета с координатами 52º06’48,6» северной широты и 26º18’06,1» восточной долготы до точки вблизи деревни Березцы Парохонского сельсовета с координатами 52º07’28,5» северной широты и 26º39’18,4» восточной долготы 5. Условная окружность с радиусом 250 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52º08’08,2» северной широты и 26º20’41,1» восточной долготы на берегу озера Блудное 6. Условная окружность с радиусом 250 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52º06’20,5» северной широты и 26º35’07,5» восточной долготы на берегу реки Стырь вблизи деревни Гольцы Каллауровичского сельсовета 7. Условная окружность с радиусом 250 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52º07’53,9» северной широты и 26º39’58,6» восточной долготы на берегу старицы реки Припять вблизи деревни Березцы Парохонского сельсовета

Площадь ландшафтного заказника республиканского значения «Средняя Припять» составляет более 90 тысяч гектаров. Он располагается на территориях Пинского, Лунинецкого и Столинского районов Брестской области, а также частично — Житковичского района Гомельской области.