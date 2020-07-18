ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пинский райисполком определил участки для туристических стоянок в заказнике «Средняя Припять»

18.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Пинский райисполком определил участки для туристических стоянок в заказнике «Средняя Припять»
Согласно закону «Об особо охраняемых природных территориях» на территории заказника республиканского значения «Средняя Припять» запрещена установка палаток и палаточных городков. Но есть один нюанс. Местные власти имеют право определить места для туристических стоянок. Пинский райисполком принял решение, что палатки в заказнике «Средняя Припять» можно размещать на семи участках.

ПЕРЕЧЕНЬ
мест, предназначенных для размещения отдельных палаток и палаточных городков, туристских стоянок на территории республиканского ландшафтного заказника «Средняя Припять»

№ п/п Местонахождение, географические координаты установки информационного знака
1. Левое побережье реки Ясельды вниз по течению, от точки вблизи моста на автомобильной дороге Р-8 Лунинец – Пинск с координатами 52º10’08,7» северной широты и 26º14’24,2» восточной долготы до  точки вблизи территории гидроузла № 11 «Качановичи» республиканского унитарного эксплуатационно-строительного предприятия «Днепро-Бугский водный путь» с координатами 52º07’04,0» северной широты  и 26º26’45,4» восточной долготы
2. Правое побережье реки Ясельды вниз по течению, от точки вблизи моста на автомобильной дороге Р-8 Лунинец – Пинск с  координатами 52º07’04,0» северной широты и 26º26’45,4» восточной долготы до точки вблизи территории гидроузла № 11 «Качановичи» республиканского унитарного эксплуатационно-строительного предприятия «Днепро-Бугский водный путь» с координатами 52º07’05,7» северной широты  и 26º26’43,4» восточной долготы
3. Правое побережье реки Припять вниз по течению, от точки вблизи садоводческого товарищества «Речник» с координатами 52º06’47,0» северной широты и 26º18’11,8» восточной долготы до точки вблизи деревни Березцы Парохонского сельсовета с координатами 52º07’30,4» северной широты и 26º39’24,4» восточной долготы
4. Левое побережье реки Припять вниз по течению от точки вблизи деревни Кривичи Городищенского сельсовета с координатами 52º06’48,6» северной широты и  26º18’06,1» восточной долготы до точки вблизи деревни Березцы Парохонского сельсовета с координатами 52º07’28,5» северной широты и 26º39’18,4» восточной долготы
5. Условная окружность с радиусом 250 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52º08’08,2» северной широты и 26º20’41,1» восточной долготы на берегу озера Блудное
6. Условная окружность с радиусом 250 метров вокруг места установки  информационного знака, центром которого является точка с координатами 52º06’20,5» северной широты и 26º35’07,5» восточной долготы на берегу реки Стырь вблизи деревни Гольцы Каллауровичского сельсовета
7. Условная окружность  с радиусом 250 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52º07’53,9» северной широты и 26º39’58,6» восточной долготы на берегу старицы реки Припять вблизи деревни Березцы Парохонского сельсовета

Площадь ландшафтного заказника республиканского значения «Средняя Припять» составляет более 90 тысяч гектаров. Он располагается на территориях Пинского, Лунинецкого и Столинского районов Брестской области, а также частично — Житковичского района Гомельской области.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Купание запрещено в трёх зонах отдыха Брестской области
В Пинском районе уделяется должное внимание наведению порядка на земле »
Новости дня
Новости общества
 
В Пинске отремонтировали ещё один мост
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика