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О главных событиях недели расскажем завтра в "Главном эфире"

18.07.2020 12:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Когда все дороги ведут в Витебск! Как проходит главный оупен-эйр Европы этого лета. А также долгожданная встреча в рамках ЕАЭС - первый заграничный визит для многих гостей. Что станет мотором Евразийской интеграции? Об этом и не только смотрите завтра вечером в "Главном эфире".

 
Теги: Витебск
 
 
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Когда все дороги ведут в Витебск! Как проходит главный оупен-эйр Европы этого лета. А также долгожданная встреча в рамках ЕАЭС - первый заграничный визит для многих...
 
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