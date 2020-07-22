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С 2021 года горячую воду минчанам отключат на 13 дней

22.07.2020 13:14 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сроки отключения горячего водоснабжения сократят. Об этом сегодня сообщили представители ЖКХ. Со следующего года время обслуживания теплосетей не превысит 13 дней. Но это коснется пока лишь столичных жителей. Напомним, ранее плановые отключения не удавалось проводить быстрее двухнедельного срока. 
Также с нынешнего года подкорректированы правила начала отопительного сезона. К первой очереди включения отопления добавили гостиницы. Ко второй - театры и общественные бани.

 
 
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Сроки отключения горячего водоснабжения сократят. Об этом сегодня сообщили представители ЖКХ. Со следующего года время обслуживания теплосетей не превысит 13...
 
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