|
Завтра в прямом эфире «Своё радио 106.1 FM» представители Пинского ГРОЧС разыграют полезные призы
22.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
23 июля на волнах пинской радиостанции «Своё радио 106.1 FM» в 14 часов 10 минут начнётся прямой эфир с представителями Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.
Во время прямого эфира пройдет тематическая викторина, приуроченная к профессиональному празднику спасателей, – Дню пожарной службы Республики Беларусь.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)