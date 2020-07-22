Завтра в прямом эфире «Своё радио 106.1 FM» представители Пинского ГРОЧС разыграют полезные призы

Источник материала: Полесская правда





23 июля на волнах пинской радиостанции «Своё радио 106.1 FM» в 14 часов 10 минут начнётся прямой эфир с представителями Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.

Во время прямого эфира пройдет тематическая викторина, приуроченная к профессиональному празднику спасателей, – Дню пожарной службы Республики Беларусь.