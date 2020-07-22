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Завтра в прямом эфире «Своё радио 106.1 FM» представители Пинского ГРОЧС разыграют полезные призы

22.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Завтра в прямом эфире «Своё радио 106.1 FM» представители Пинского ГРОЧС разыграют полезные призы

23 июля на волнах пинской радиостанции «Своё радио 106.1 FM» в 14 часов 10 минут начнётся прямой эфир с представителями Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.

Во время прямого эфира пройдет тематическая викторина, приуроченная к профессиональному празднику спасателей, – Дню пожарной службы Республики Беларусь.

Представители Пинского ГРОЧС призывают слушателей радиостанции:

– Будьте с нами в этот час! Отвечайте правильно на вопросы и получайте полезные призы от МЧС и Пинского участка УП «Брестский областной комбинат противопожарных работ» РГОО «БДПО»!

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