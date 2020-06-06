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Сергей Ковальчук: «Второй тайм у нас получился очень хороший. Единственное, что надо убрать – это, как я называю, мусор и все станет поспокойнее»
07.06.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Динамо» Брест
– Приятно выигрывать дома, с хорошим счетом. Второй тайм у нас получился очень хороший. Единственное, в начале допустили ошибку, за которую соперник наказал. Не скажу, что было легко. Потом индивидуальное мастерство футболистов, на кураже, который уже поймали в концовке, добыли такой результат.
- Третий матч подряд на этом стадионе «
– Я не думаю, что это следствие расслабленности. Нас тоже смотрят, нас тоже изучают. По видео, где-то, сыграли так. Я думаю, что
Единственное, что надо убрать – это, как я называю, мусор и все станет поспокойнее у наших ворот. То, что там была какая-то расслабленность, я не думаю.
- Можно сказать, что этот набор уверенности через игру именно?
– Ну да, конечно. Всегда приходит уверенность через игры. Когда еще положительный результат, то это еще большее влияет. Просто, футболист не боится ошибиться в каких-то ситуациях и играет более уверенно, – сказал Ковальчук.
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Сергей Ковальчук: «Второй тайм у нас получился очень хороший. Единственное, что надо убрать – это, как я называю, мусор и все станет поспокойнее»
Главный тренер «Динамо» Брест Сергей Ковальчук подвел итог матча против «Минска» (6:1).
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