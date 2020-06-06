Сергей Ковальчук: «Второй тайм у нас получился очень хороший. Единственное, что надо убрать – это, как я называю, мусор и все станет поспокойнее»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Динамо» Брест Сергей Ковальчук подвел итог матча против «Минска» (6:1).

– Приятно выигрывать дома, с хорошим счетом. Второй тайм у нас получился очень хороший. Единственное, в начале допустили ошибку, за которую соперник наказал. Не скажу, что было легко. Потом индивидуальное мастерство футболистов, на кураже, который уже поймали в концовке, добыли такой результат.

- Третий матч подряд на этом стадионе « Динамо » пропускает первым. Эти голы, пропущенные в начале – это следствие расслабленности?

– Я не думаю, что это следствие расслабленности. Нас тоже смотрят, нас тоже изучают. По видео, где-то, сыграли так. Я думаю, что Кики хотел по привычке сыграть хладнокровно, но нас изучают, о чем я ему и сказал. Бояться играть не надо.

Единственное, что надо убрать – это, как я называю, мусор и все станет поспокойнее у наших ворот. То, что там была какая-то расслабленность, я не думаю.

- Можно сказать, что этот набор уверенности через игру именно?

– Ну да, конечно. Всегда приходит уверенность через игры. Когда еще положительный результат, то это еще большее влияет. Просто, футболист не боится ошибиться в каких-то ситуациях и играет более уверенно, – сказал Ковальчук.

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