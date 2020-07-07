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Олег Дулуб: «У минского «Динамо» соотношение оборонительных и атакующих игроков 7,5 на 2,5. Чисто оборонительная команда»
07.07.2020 11:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Олег Дулуб проанализировал игру минского «Динамо» в матче против «Руха» (0:1).
- Что случилось с минским «Динамо» в матче с «Рухом»?
– Прежде всего, это стартовый состав. Если брать соотношение оборонительных и атакующих игроков на поле, то получается 7,5 на 2,5. 2,5 – это Бахар, Шикавка и Климович, но он оборонялся. Чтобы любая команда функционировала, есть правило золотого сечения – 6:4. Если ты хочешь, чтобы твоя команда оборонялась – 6 оборонительных игроков. Если хочешь, чтобы атаковала – 6 атакующих. 7,5 на 2,5 – это чисто оборонительная команда.
Второй момент – это проигрыш единоборств на правом фланге, – сказал Дулуб в эфире канала «ЯСНАе ТВ».
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Олег Дулуб: «У минского «Динамо» соотношение оборонительных и атакующих игроков 7,5 на 2,5. Чисто оборонительная команда»
Белорусский специалист Олег Дулуб проанализировал игру минского «Динамо» в матче против «Руха» (0:1).
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